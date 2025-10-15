Lecce: operaio cade da un'impalcatura, ricoverato in codice rosso

– Grave incidente sul lavoro in Salento. Unè caduto da un'impalcatura mentre era impegnato in un cantiere edile a, frazione del comune di Melendugno (Lecce).

L'uomo è stato soccorso immediatamente e trasportato d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sono considerate serie.

Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti i Carabinieri e i funzionari dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) per avviare gli accertamenti. Sono state acquisite le testimonianze di altri lavoratori che si trovavano nelle vicinanze dell'area. L'operaio è dipendente dell'azienda che sta eseguendo i lavori di riqualificazione di un immobile. Le indagini mirano a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.