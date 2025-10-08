Brindisi, assalto a un bancomat a San Pietro Vernotico: esplosione all’alba

SAN PIETRO VERNOTICO – Un nuovo assalto a uno sportello bancomat è avvenuto all’alba di oggi nella filiale dellaa San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Ignoti hanno utilizzato dell’esplosivo per far saltare la struttura, riuscendo a portare via la cassaforte.

Il bottino è ancora in corso di quantificazione, mentre l’esplosione è stata avvertita in tutta la zona. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono affidate ai carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto.

Si tratta del terzo assalto in una settimana nel Brindisino: due episodi a San Pietro Vernotico e uno a San Donaci, sempre ai danni di sportelli Atm della stessa banca. Le autorità stanno valutando eventuali collegamenti tra i fatti.