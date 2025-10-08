Francavilla Fontana, scontro tra auto e trattore sulla SS7: ferito grave l’autista del mezzo agricolo

FRANCAVILLA FONTANA – Incidente questa mattina intorno alle 9.30 sulla, all’altezza dello svincolo Francavilla Fontana Ovest, tra un’auto e un trattore.

Secondo le prime informazioni, la dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, ma il più grave è l’autista del trattore, che si è ribaltato sulla carreggiata. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza la zona.