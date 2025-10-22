Rapina a Fragagnano: due uomini armati assaltano un discount
RAGRAGNANO - Paura ieri pomeriggio a Fragagnano, nel Tarantino, dove due uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione in un discount sulla Taranto-Lecce, intorno alle 18:30.
I malviventi hanno seminato il panico tra clienti e personale, costringendo i presenti a consegnare il contenuto della cassa, per poi fuggire rapidamente.
Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica della rapina e identificare i responsabili.
Tags: CRONACA LOCALE Taranto