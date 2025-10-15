Brindisi, maestra condannata a un anno e quattro mesi per maltrattamenti sui bimbi dell’asilo

BRINDISI – È stata condannata aun’insegnante diaccusata dinei confronti dei suoi piccoli alunni, bambini di appena tre anni, in una scuola dell’infanzia di un comune del nord Brindisino.

La vicenda è emersa grazie all’iniziativa di una coppia di genitori, allarmata dalle crisi di pianto notturne del proprio figlio. I due avevano nascosto un cellulare in modalità registratore nello zainetto del bambino, scoprendo così una serie di episodi di violenza: schiaffi, strattoni e minacce.

Dalle registrazioni è emerso che alcuni piccoli riportavano lividi sui polsi, mentre altri erano terrorizzati all’idea di tornare a scuola. Le prove raccolte hanno portato alla condanna della maestra, che dovrà anche risarcire le famiglie delle piccole vittime.