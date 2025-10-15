Brindisi, maestra condannata a un anno e quattro mesi per maltrattamenti sui bimbi dell’asilo
BRINDISI – È stata condannata a un anno e quattro mesi di reclusione un’insegnante di 66 anni accusata di maltrattamenti nei confronti dei suoi piccoli alunni, bambini di appena tre anni, in una scuola dell’infanzia di un comune del nord Brindisino.
La vicenda è emersa grazie all’iniziativa di una coppia di genitori, allarmata dalle crisi di pianto notturne del proprio figlio. I due avevano nascosto un cellulare in modalità registratore nello zainetto del bambino, scoprendo così una serie di episodi di violenza: schiaffi, strattoni e minacce.
Dalle registrazioni è emerso che alcuni piccoli riportavano lividi sui polsi, mentre altri erano terrorizzati all’idea di tornare a scuola. Le prove raccolte hanno portato alla condanna della maestra, che dovrà anche risarcire le famiglie delle piccole vittime.