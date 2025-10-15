Serie A, Lecce: Siebert torna disponibile dopo l’influenza

FRANCESCO LOIACONO – Buone notizie per il Lecce: il difensore tedescoè tornato a disposizione dopo l’influenza che lo aveva costretto a saltare la vittoria per 1-0 sul Parma nella sesta giornata di campionato.

Il giocatore potrebbe rientrare sabato 18 ottobre alle 15 nella sfida contro il Sassuolo al “Via del Mare”, valida per la settima giornata di Serie A. L’allenatore Eusebio Di Francesco deciderà se schierarlo dal primo minuto o se inserirlo a gara in corso.

Cresciuto nel Düsseldorf, Siebert ha vestito anche le maglie del Colonia e delle giovanili tedesche (Under 17, 19, 20 e 21). Con i salentini punta a contribuire all’obiettivo stagionale del club: raggiungere la salvezza.