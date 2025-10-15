Carapelle, 77enne muore precipitando in un pozzo nelle sue campagne

CARAPELLE – Tragedia nelle campagne di Carapelle, dove unsituato all’interno di un terreno di sua proprietà.

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato – che ogni mattina si recava in campagna – avrebbe camminato su una copertura in lamiera che ha improvvisamente ceduto, facendolo cadere nel vuoto. L’impatto si è rivelato fatale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero del corpo e agli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.