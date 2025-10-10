Brindisi ospita il Disability Pride sabato 11 ottobre 2025

BRINDISI - Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 18:00, il centro di Brindisi sarà attraversato dal Disability Pride, una manifestazione pubblica che mette al centro le persone con disabilità, la loro autodeterminazione, i diritti e la piena partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.





Il corteo partirà da Piazza Crispi e attraverserà il centro della città fino a raggiungere la Scalinata Virgilio, dove si terrà un momento di confronto aperto alla cittadinanza, con interventi, testimonianze e riflessioni condivise. Il Disability Pride non è una celebrazione né un evento assistenzialista: è un atto pubblico di consapevolezza e orgoglio. È la rivendicazione della dignità, della libertà di scelta e del valore di ogni corpo e di ogni mente, al di là di stereotipi e barriere – visibili e invisibili.





Questa giornata vuole essere uno spazio di affermazione collettiva: per dire che le persone con disabilità non devono essere né nascoste né compatite, ma ascoltate, rispettate e protagoniste della società in cui vivono. Il corteo è aperto a tutte e tutti: cittadini, realtà sociali, movimenti, studenti e chiunque voglia partecipare a un momento autentico di espressione e confronto.





Disability Pride Brindisi 2025

Partenza: Piazza Crispi Ore 18:00

Arrivo: Scalinata Virgilio - Momento finale di confronto pubblico