Prima Categoria Puglia Girone B: Latiano e CA Brindisi partono forte, colpi esterni di San Vito e FC Manduria

NICOLA RICCHITELLI - Il campionato di Prima Categoria Puglia – Girone B – partito ufficialmente domenica 5 ottobre 2025 – ha visto partire le formazioni brindisine con il piede giusto, mentre alcune favorite sono già costrette a inseguire dopo soli 90 minuti.

Esordio esplosivo per il Latiano, che travolge a domicilio il FC Santeramo con un netto 4-1. Una prestazione di forza e personalità, con i rossoblù subito padroni del campo e cinici sotto porta. Tre punti meritati che li proiettano in vetta alla classifica e confermano le ambizioni di alta classifica.

Buon inizio anche per il CA Brindisi, che davanti al proprio pubblico supera 2-0 il FC Capurso grazie a una prova ordinata e concreta. Difesa compatta, centrocampo aggressivo e un attacco già in palla: elementi che lasciano ben sperare per il prosieguo del torneo.

L’FC Manduria comincia col botto, andando a vincere in trasferta sul campo del Real Mottola per 1-0. Gara tattica e molto combattuta, decisa da un guizzo nella ripresa che vale tre punti fondamentali fuori casa. Anche il San Vito inizia nel migliore dei modi, superando di misura lo ST Fasano per 1-0. Successo importante su un campo storicamente difficile, frutto di una prestazione attenta e cinica.

Termina 1-1 la sfida tra DB Manduria e RS Crispiano, match equilibrato e ben giocato da entrambe. Un punto a testa che lascia buone indicazioni a livello di condizione e spirito di squadra.

L’unica gara non disputata è stata quella tra Giovani Cryos e Avanti Altamura, rinviata a data da destinarsi. Le due squadre debutteranno dunque nella seconda giornata.

La Polisportiva Noci ha osservato il turno di riposo previsto dal calendario.

Il Girone B si conferma equilibrato e imprevedibile: il Latiano e il CA Brindisi partono forti, ma le vittorie esterne di Manduria e San Vito mostrano un torneo aperto e competitivo. Le prime giornate saranno decisive per capire chi potrà davvero ambire ai vertici e chi dovrà lottare per la salvezza.