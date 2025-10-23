Bruzzano, uccide l'ex moglie fuori di casa: il video choc delle 14 coltellate fatali

MILANO - Tragedia a, 62 anni, è stata brutalmente uccisa ieri mattina dall’ex marito, 64 anni. L’uomo l’ha colpita condavanti alla sua abitazione, tra le auto parcheggiate, mentre la donna cercava disperatamente di sfuggirgli.

La portinaia dello stabile ha raccontato che Morcaldi era stato visto già la sera precedente, in via Grassini, uno stretto tratto di strada riservato ai residenti, con uno zainetto verde sulle spalle e un evidente atteggiamento aggressivo. La donna non lo vedeva da tre anni, da quando la coppia si era separata.

Le telecamere di sorveglianza della via hanno ripreso l’intera scena. Morcaldi è stato arrestato e dovrà rispondere di omicidio.