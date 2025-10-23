Sinner ai quarti: Cobolli battuto in due set

VIENNA - Jannik Sinner vola ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna grazie a una convincente vittoria nel derby italiano contro Flavio Cobolli: 6-2, 7-6 in un’ora e 47 minuti di gioco.

Il match si è aperto con un primo set dominato dal numero 2 del mondo, che ha confermato l’ottima prestazione mostrata al debutto contro Altmaier. Sinner ha brillato soprattutto in risposta, strappando la battuta a Cobolli nel terzo e nel quinto game, chiudendo il parziale per 6-2 in appena 45 minuti.

Il secondo set ha offerto maggiore equilibrio. Sinner ha sprecato quattro palle break, tra cui tre sul 5-5, rendendo inevitabile il tiebreak. Qui il talento altoatesino ha fatto valere la sua esperienza, imponendosi 7-4 e conquistando il passaggio del turno.

Con questo successo, Sinner raggiunge l’incredibile 18^ vittoria consecutiva sui campi in cemento indoor e la settima di fila a Vienna. Il giovane azzurro resta imbattuto nei derby italiani con un record di 17-0.

Ai quarti di finale, Sinner affronterà Alexander Bublik. Sarà il quarto scontro tra i due nel 2025 e l’ottavo in totale, con Sinner avanti 5-2 nei precedenti confronti.