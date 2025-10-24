Torna a Cerignola il Circo Bellucci con un nuovo spettacolo
Tra i protagonisti ci saranno la spagnola Angarad Lorenzo Diaz, celebre trasformista capace di repentini e sbalorditivi cambi di abito; Elisabetta Bizzarro (la cui famiglia ha fondato il Circo Città di Roma), che si esibirà con le sue tigri, la bianca e la rosa, quest’ultima unico esemplare in Europa. “A poco meno di un anno di distanza torniamo a Cerignola – ha affermato Emidio Bellucci – un comune che ci ha trasmesso tanto affetto. Con piacere torniamo proponendo per la prima volta uno spettacolo nuovo, con la collaborazione di Ivan Orfei”.
Artista circense e domatore, questo erede della celebre dinastia Orfei è cresciuto nel mondo del circo itinerante e ha sviluppato fin da piccolo una passione profonda per l’arte circense, che ha trasformato in una carriera poliedrica come regista, produttore e coreografo. van è noto per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione, creando spettacoli emozionanti e visivamente spettacolari. La sua regia è attenta al ritmo, alla scenografia e all’impatto emotivo, con numeri che spaziano dall’addestramento animale alle acrobazie, passando per coreografie teatrali e effetti speciali.
Quello proposto dalla famiglia Bellucci sotto il grande chapiteau è uno spettacolo ricco e variegato che, seppur legato alla lunga tradizione circense che contraddistingue questi rinomati artisti premiati nei migliori festival di categoria del mondo, vuole essere moderno e all’avanguardia, trasmettendo emozioni e divertimento attraverso esibizioni, coreografie, luci, colori ed effetti scenici di grande impatto.
Gli spettacoli si terranno per tutti i giorni, tranne martedì e mercoledì, con doppia replica alle 17.30 e alle 19.30. Il 3 novembre unico spettacolo alle 17.30
Circo Bellucci – Strada comunale San Marco – Cerignola (Fg)
Infoline: 3486490075