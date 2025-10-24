Torna a Cerignola il Circo Bellucci con un nuovo spettacolo

CERIGNOLA - Da venerdì 24 ottobre a lunedì 3 novembre, in strada comunale San Marco nei pressi dell’Iis Righi Augusto a Cerignola (Fg) farà tappa lo spettacolo del Circo Bellucci, con uno spettacolo nuovo, per grandi e piccini, impreziosito dalla collaborazione della compagnia di Ivan Orfei. Sotto lo chapiteau sarà proposto uno spettacolo emozionante, adrenalinico e coibvolgente con attrazioni, tanto divertimento e artisti di grande fama. Non mancheranno gli animali, dai leoni ai cavalli, dai grandi elefanti ai coccodrilli.Tra i protagonisti ci saranno la spagnola Angarad Lorenzo Diaz, celebre trasformista capace di repentini e sbalorditivi cambi di abito; Elisabetta Bizzarro (la cui famiglia ha fondato il Circo Città di Roma), che si esibirà con le sue tigri, la bianca e la rosa, quest’ultima unico esemplare in Europa. “A poco meno di un anno di distanza torniamo a Cerignola – ha affermato Emidio Bellucci – un comune che ci ha trasmesso tanto affetto. Con piacere torniamo proponendo per la prima volta uno spettacolo nuovo, con la collaborazione di Ivan Orfei”.Artista circense e domatore, questo erede della celebre dinastia Orfei è cresciuto nel mondo del circo itinerante e ha sviluppato fin da piccolo una passione profonda per l’arte circense, che ha trasformato in una carriera poliedrica come regista, produttore e coreografo. van è noto per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione, creando spettacoli emozionanti e visivamente spettacolari. La sua regia è attenta al ritmo, alla scenografia e all’impatto emotivo, con numeri che spaziano dall’addestramento animale alle acrobazie, passando per coreografie teatrali e effetti speciali.Quello proposto dalla famiglia Bellucci sotto il grande chapiteau è uno spettacolo ricco e variegato che, seppur legato alla lunga tradizione circense che contraddistingue questi rinomati artisti premiati nei migliori festival di categoria del mondo, vuole essere moderno e all’avanguardia, trasmettendo emozioni e divertimento attraverso esibizioni, coreografie, luci, colori ed effetti scenici di grande impatto.Gli spettacoli si terranno per tutti i giorni, tranne martedì e mercoledì, con doppia replica alle 17.30 e alle 19.30. Il 3 novembre unico spettacolo alle 17.30Circo Bellucci – Strada comunale San Marco – Cerignola (Fg)Infoline: 3486490075