Calcio a 5, sabato 1° novembre la sfida tra Brindisi e Diaz Bisceglie



BRINDISI - Archiviata la vittoria dell'ultima giornata, la Diaz Bisceglie è pronta a tornare in campo a Brindisi per dare continuità al momento positivo e confermare la crescita mostrata nelle ultime uscite.





Non sarà una gara semplice: di fronte ci sarà una squadra ostica, compatta e sempre difficile da affrontare tra le mura amiche. Ma i biancorossi vogliono proseguire sul percorso tracciato, con la consapevolezza dei propri mezzi e la determinazione di chi vuole restare protagonista.





INFORMAZIONI:

Sabato 1 novembre palestra Leonardo Da Vinci Brindisi ore 15

Campionato nazionale serie B girone G 4 giornata andata



