Ostuni, l'undicesima edizione autunnale di 'Hortus Ostuni' dal 31 ottobre al 2 novembre nella Villa Comunale Sandro Pertini



OSTUNI (BR) - Presentata nel Salone dei Sindaci del Comune di Ostuni l'undicesima edizione autunnale di Hortus Ostuni che quest'anno si arricchisce di una nuova e significativa rassegna tematica dal titolo i 'Custodi della Terra', un ciclo di incontri e conferenze dedicato alla riscoperta del profondo legame tra l'uomo e la natura, con uno sguardo attento al territorio che abitiamo e alle sue risorse.





L’evento clou sarà la cerimonia, domenica 2 novembre alle ore 13;00, di messa a dimora nella Villa Comunale dell’Hibakujumoku di Hiroshima, alla presenza ufficiale dell’Ambasciata del Giappone in Italia. L’Hibakujumoku sopravvissuto ai bombardamenti del 1945, testimonierà anche nella Città Bianca la forza della natura e dello spirito umano, invitando alla riflessione sul valore della pace e della solidarietà tra le nazioni.





Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Ostuni Angelo Pomes; l’assessore alle Attività produttive, Agricoltura e vicesindaco del Comune di Ostuni, Laura Greco; l’assessore al Turismo del Comune di Ostuni, Niki Maffei; il presidente di Hortus Puglia, Pierangelo Argentieri; il presidente del Gal Alto Salento, Bonaventura Cucci; il vicepresidente di Hortus Puglia Alma Sammarco.





Angelo Pomes, Sindaco del Comune di Ostuni, ha sottolineato che: "Hortus Ostuni è un appuntamento che valorizza la nostra città e la sua vocazione alla bellezza, al rispetto dell’ambiente e alla partecipazione. La cerimonia dell’albero della Pace è un gesto simbolico che ci ricorda quanto sia importante custodire e tramandare i valori della sostenibilità e della convivenza".





Pierangelo Argentieri, presidente di Hortus Puglia, ha aggiunto che: "la manifestazione è anche un luogo di incontro e di speranza, dove la cultura del verde diventa cultura di pace. Con ‘Custodi della Terra’ vogliamo invece riaffermare l’importanza di un nuovo patto tra uomo e natura. Ogni pianta, ogni gesto di cura, rappresenta un atto di responsabilità verso il futuro".





Nel corso della rassegna si affronteranno temi di grande attualità e valore: dal consumo di suolo al ruolo del verde urbano, dalla bellezza e coltivazione delle orchidee alla tradizione della fitoalimurgia, fino alla valorizzazione delle antiche razze da masseria pugliesi, con un focus speciale sulla Moscia leccese. Ogni incontro sarà un’occasione di approfondimento, confronto e sensibilizzazione sui principi della sostenibilità ambientale e della conservazione della biodiversità.





A completare il programma, la presentazione di 2 libri dell’editore Gribaudo (del gruppo Feltrinelli) ‘Dieta Mediterranea’, ‘Giardini Sostenibili’ e una conferenza speciale con Slow Food Puglia, dedicata al turismo sostenibile, per esplorare insieme come promuovere il territorio e le sue eccellenze, preservando al contempo cultura, ambiente e comunità locali. Nelle giornate di sabato e domenica si potrà ammirare in Villa la mostra pomologica di frutti antichi per il recupero della biodiversità pugliese promossa dall’Orto Botanico del Salento.





Tre giornate di incontri, esperienze e riflessioni ospitate nel cuore verde della città, la Villa Comunale "Sandro Pertini", che diventerà per l’occasione un laboratorio di idee e di buone pratiche per un futuro più consapevole, rispettoso del paesaggio e delle generazioni che verranno. All’evento saranno presenti espositori specializzati provenienti da diverse regioni d’Italia, con la possibilità per i visitatori di acquistare piante, fiori e articoli dedicati al florovivaismo.





Media partner, anche per questa edizione 2025 di Hortus Ostuni, la storica rivista di settore ‘Gardenia’ che da 40 anni guida i suoi lettori alla scoperta di piante, fiori, orti e giardini in Italia e nel Mondo.





Programma conferenze 1 e 2 novembre 2025





SABATO 1 NOVEMBRE





h. 10:00 - Inaugurazione Intervengono: Sindaco di Ostuni : Angelo Pomes; Presidente Hortus Puglia: Pierangelo Argentieri; Mondo Senza Guerre e Senza Violenze: Tiziana Volta; Presidente Gal Alto Salento Bonaventura Cucci

h. 11:00 - Il paesaggio storico della Piana degli Olivi Monumentali: verso il riconoscimento di Sito Unesco passando per il GIAHS. Interviene Michele Lastilla, modera Bonaventura Cucci

h.12:00 - La pecora Moscia Leccese, il caso studio di una salentina Doc. Interviene Augusto Carluccio (Università di Teramo) in collaborazione con Maurizio Caputo e Ippolito De Amicis

h.12:30 - Ruolo dell’Istituto Tecnico Agrario Pantanelli Monnet: attività e progetti. Intervengono Angelo Prudentino e Marcello Simone, modera Bonaventura Cucci.

h. 15:30 - Turismo sostenibile e territorio: un dialogo con Slow Food. Strategie per valorizzare cultura, ambiente e comunità locali attraverso un turismo consapevole. Intervengono Marcello Longo, Pierangelo Argentieri e Niki Maffei, assessore al turismo del Comune di Ostuni.

h 16:30 - Presentazione del libro "Dieta Mediterranea" (Ediz. Gribaudo) di Vincenzo Gianfredi e Daniele Nucci. Modera Vincenzo De Leonardis (Segretario e Addetto stampa Puglia Hortus)

h. 17:15 - Tetti verdi: una soluzione sostenibile per contrastare il consumo del suolo – intervengono Maurizio Marinazzo (presidente dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brindisi), Stefano Lanzo per Verde Verticale Harpo





DOMENICA 2 NOVEMBRE





h.10:00 - Recupero e divulgazione della biodiversità agraria pugliese. Intervengono Francesco Minonne (Ruralia) e Gian Pietro Disansebastiano (Fondazione Orto Botanico Universitario Lecce)

h.11:00 - Piante spontanee pugliesi in autunno: storia e ricette. A cura di Eleonora Matarrese, modera Angelo Giordano

h. 12:00 - h. 11:00 - La città salvata dagli alberi: corrette pratiche di convivenza con la foresta urbana. Interviene Michele Trotti, modera Bonaventura Cucci

h. 13:00 - Cerimonia di messa a dimora dell’Hibakujumoku di Hiroshima

Esecuzione degli inni nazionali: Banda Musicale "Città di Ostuni" diretta dal Maestro Antonio Bagnato. Saluti: Sindaco di Ostuni ,Angelo Pomes; Presidente Hortus Puglia: Pierangelo Argentieri; Mondo Senza Guerre e Senza Violenze: Tiziana Volta. Intervengono: Vice Capo Missione e Ministro Ambasciata del Giappone: Yujiro HAYASHI Primo Segretario Ufficio Culturale Ambasciata del Giappone: Satoko KOIKE

h. 15:30 - Il Giardino Acquatico mediterraneo. Inerviene Il Giardinista Vincenzo Aquaro

h. 16:00 - Presentazione del libro "Giardini sostenibili" (Ediz. Gribaudo) di Francesco Fedelfio, conversano con l’autore Filippo Marroccoli e Margaret Scaramella

h. 17:15 - Esplorando la fisiologia delle orchidee: dalla radice al fiore per una coltivazione di successo- a cura di Viviana Lorenzini