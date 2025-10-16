Canosa di Puglia, tenta rapina in pizzeria armato di bottiglia rotta: arrestato 25enne marocchino

CANOSA DI PUGLIA – Un giovane di 25 anni, di nazionalità marocchina e senza permesso di soggiorno, è statocon le accuse di, dopo un violento episodio avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì nel centro cittadino.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, intorno alle due di notte, il giovane avrebbe fatto irruzione in una pizzeria di corso Garibaldi, a pochi passi dal commissariato di polizia, armato di una bottiglia di vetro spaccata, nel tentativo di portare via l’incasso.

Il pizzaiolo, minacciato e colto dal panico, è riuscito a fuggire dal locale e a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato l’uomo ancora all’interno della pizzeria. Nel tentativo di bloccarlo, il 25enne avrebbe reagito con estrema violenza, colpendo i poliziotti con calci, pugni, sputi e il coccio di bottiglia.

Dopo una colluttazione, l’aggressore è stato immobilizzato e arrestato, mentre gli agenti hanno riportato ferite e contusioni. Il giovane si trova ora rinchiuso nel carcere di Trani, a disposizione dell’autorità giudiziaria.