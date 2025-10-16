'Vidua Vidue': sabato 18 ottobre al Museo Civico di Bari narrazione, teatro urbano e gamification si intrecciano per valorizzare la storia cittadina



È Tou.Play ETS, collettivo giovanile di storyteller e game-designer baresi, ad essersi aggiudicato il bando del Municipio I per la realizzazione del progetto culturale "Vidua Vidue - sposalizio tra Bari e il mare" con un programma di appuntamenti che il 18 ottobre trasformerà il Museo Civico di Bari (Strada Sagges 13) in un hub culturale e sociale.





BARI - La proposta nasce dall’esperienza di professioniste e professionisti della scena barese, dal presidio territoriale del Museo Civico di Bari e dalla visione di Tou.Play che promuove la cultura popolare come motore di comunità, tra pratiche partecipative, talenti locali e una campagna digitale che parla alle nuove generazioni con strumenti e format adeguati.





Sabato 18 ottobre narrazione, teatro urbano e gamification si intrecceranno per valorizzare la storia cittadina proponendo formati esperienziali capaci di stimolare creatività, appartenenza e collaborazione tra pari, con una particolare attenzione a pratiche accessibili e inclusive per pubblici diversi. Il progetto di Tou.Play integra infatti una "visita giocata" in realtà aumentata e un palinsesto di attività che parlano un linguaggio vicino alle nuove generazioni, sostenendo un’idea di cultura come bene comune e spazio di giustizia sociale.





"Costruire ponti e relazioni generative tra il Museo Civico di Bari, gli operatori della cultura con il loro bagaglio di esperienza e le Politiche giovanili - sottolinea Aldo Campanelli, project manager dell’iniziativa - è un traguardo importante per noi youthworker: una forza al servizio della Città di Bari".





"Vidua Vidue - sposalizio tra Bari e il mare"





Sabato 18 ottobre - Il programma





ore 10.00-12.00,

Laboratorio di Davide Ceddia

Museo Civico Bari

Posti limitati: max 25 minori di età 8–14 anni;

partecipazione gratuita con prenotazione via whatsapp al 346 0811523 (indicando nome, cognome ed età).

L’attore e cantautore Ceddia unisce teatro-canzone, gioco e narrazione popolare pugliese per attivare creatività, partecipazione e senso di appartenenza alla città.





ore 17.00

Nel pomeriggio "Pinte di Storia", canale digitale di divulgazione giovanile cura un talk in diretta su Instagram dai profili "@pintedistoria" e "@touplay", ampliando la partecipazione anche a chi segue da remoto, con linguaggi agili e contenuti accurati pensati per community digitali under 35.

La dimensione ibrida presenza/online consolida la rete culturale e rende la condivisione parte integrante del progetto.





ore 17.00

Visita guidata in due modalità:

- con gaming in realtà aumentata (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria via whatsapp al 3460811523 oppure per mail all’indirizzo info@touplay.it).

Il format Relic Hunter trasforma Bari Vecchia in un’avventura a squadre: si esplorano luoghi simbolici, si risolvono enigmi su tablet in realtà aumentata e si ricostruiscono le vicende della "Vidua Vidue" legate all’assedio della Città di Bari del 1003 e alla liberazione grazie alla flotta veneziana, con ruoli attivi per chi partecipa e forte spinta al problem solving e alla cooperazione.

L’approccio gamificato rende il patrimonio un’esperienza immersiva, promuovendo competenze trasversali e connettendo storia, leggende e quartieri in modo contemporaneo e coinvolgente.

- con intermezzi teatrali (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria via whatsapp al 3460811523).

A cura di Arturo del Muscio guida turistica, Pasquale d’Attoma regista teatrale, Compagnia d’Arme Stratos e Associazione Ludica Apulia. L’itinerario si svolgerà tra largo Santa Teresa dei Maschi, largo Incuria, Arco delle Meraviglie, chiesa di San Marco dei Veneziani, piazza Mercantile e Fortino di Sant’Antonio.

Il percorso valorizza radici popolari e urbanistica storica, accompagnando la comunità in una riscoperta partecipata dei luoghi.





Nota metodologica





La progettazione integra gamification, teatro urbano e narrazione storica con un modello di lavoro iterativo ispirato ad approcci AGILE, per adattare il programma in base ai feedback dei/delle partecipanti e alle esigenze del territorio, mantenendo al centro inclusione e qualità culturale.





Promo speciale





Per favorire la partecipazione, il Museo attiva una promo speciale: con un solo biglietto entrano due persone; lo stesso titolo dà diritto a uno sconto sulle consumazioni al bar de "La Ciclatera sotto il Mare", rafforzando il ponte tra cultura, socialità e commercio di prossimità.

L’alleanza tra il Municipio, Tou.Play, il Museo Civico e il tessuto urbano promuove accessibilità e cura dei luoghi vissuti dalla comunità, con un’attenzione concreta a chi sceglie di restare e partecipare.