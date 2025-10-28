Cantiere per il sistema BRT: modifiche temporanee alla circolazione
BARI - Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema BRT - Bus Rapid Transit, finanziato dal PNRR con fondi UE “Next Generation”, è stata firmata un’ordinanza dirigenziale per consentire la prosecuzione dei lavori avviati il 13 ottobre in via di Maratona, nel Municipio III. L’intervento riguarda la realizzazione del primo tratto della corsia delle linee Verde e Blu su via Verdi.
Le modifiche temporanee alla circolazione saranno in vigore da martedì 28 ottobre fino al 28 novembre e prevedono il divieto di transito a tutti i veicoli su via di Maratona, nel tratto tra via Verdi e l’accesso carrabile allo stadio della Vittoria, carreggiata in direzione via Pietro Mascagni. È istituito il senso unico di marcia su via Giuseppe Verdi, tra via Accettura e via di Maratona, nel percorso da via di Maratona verso via Accettura. Senso vietato su via Giuseppe Verdi in corrispondenza dell’incrocio con via Accettura per i veicoli provenienti da via Giordano verso via Accettura. Obbligo di svolta a destra su via Giuseppe Verdi, all’intersezione con via Accettura, per i veicoli provenienti da via Giordano, e obbligo di svolta a sinistra su via Accettura, all’incrocio con via Giuseppe Verdi, per i veicoli provenienti da via Mascagni.
Dagli obblighi e divieti sono esclusi i veicoli dell’impresa esecutrice dei lavori e subappaltatrici, i veicoli delle Forze dell’ordine, Vigili del fuoco e ambulanze in servizio, i veicoli d’istituto e di soccorso pubblico ed emergenza, i veicoli al servizio di persone con ridotte capacità motorie e i veicoli diretti agli accessi carrabili privati.