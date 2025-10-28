Cantiere per il sistema BRT: modifiche temporanee alla circolazione

BARI - Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del, finanziato dal PNRR con fondi UE “Next Generation”, è stata firmata un’ordinanza dirigenziale per consentire la prosecuzione dei lavori avviati il 13 ottobre in, nel Municipio III. L’intervento riguarda la realizzazione del primo tratto della corsia delle linee Verde e Blu su

Le modifiche temporanee alla circolazione saranno in vigore da martedì 28 ottobre fino al 28 novembre e prevedono il divieto di transito a tutti i veicoli su via di Maratona, nel tratto tra via Verdi e l’accesso carrabile allo stadio della Vittoria, carreggiata in direzione via Pietro Mascagni. È istituito il senso unico di marcia su via Giuseppe Verdi, tra via Accettura e via di Maratona, nel percorso da via di Maratona verso via Accettura. Senso vietato su via Giuseppe Verdi in corrispondenza dell’incrocio con via Accettura per i veicoli provenienti da via Giordano verso via Accettura. Obbligo di svolta a destra su via Giuseppe Verdi, all’intersezione con via Accettura, per i veicoli provenienti da via Giordano, e obbligo di svolta a sinistra su via Accettura, all’incrocio con via Giuseppe Verdi, per i veicoli provenienti da via Mascagni.

Dagli obblighi e divieti sono esclusi i veicoli dell’impresa esecutrice dei lavori e subappaltatrici, i veicoli delle Forze dell’ordine, Vigili del fuoco e ambulanze in servizio, i veicoli d’istituto e di soccorso pubblico ed emergenza, i veicoli al servizio di persone con ridotte capacità motorie e i veicoli diretti agli accessi carrabili privati.