Stagione teatrale 2025-2026 a Conversano: grandi nomi e spettacoli di qualità

CONVERSANO - Il Comune di Conversano, in collaborazione con, presenta la nuova stagione teatrale 2025-2026, che porterà sul palco protagonisti del panorama teatrale e musicale italiano. Sette spettacoli, dall’, che spaziano tra teatro contemporaneo, musica, narrazione civile e grande repertorio, offrendo esperienze intense e coinvolgenti. Gli spettacoli si terranno al, con abbonamenti in prelazione dal 29 ottobre al 2 novembre.

Si inizia l’11 novembre 2025 con Malika Ayane in Brokeback Mountain – A play with music, un adattamento teatrale dal racconto di Annie Proulx con musiche dal vivo di Dan Gillespie Sells, regia di Giancarlo Nicoletti, con Edoardo Purgatori e Filippo Contri.

Il 12 dicembre sul palco Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli in Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard, rivisitato da Alberto Rizzi.

Il 16 gennaio sarà la volta di Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, con Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame, regia di Giorgio Gallione.

Il 4 febbraio Elio Germano interpreterà La guerra com’è, monologo tratto dal libro di Gino Strada Una persona alla volta, accompagnato dalla musica di Teho Teardo.

Il 13 febbraio Claudio “Greg” Gregori e Ninni Bruschetta, insieme a Fabrizio Colica e Paola Michelini, porteranno in scena A Mirror – uno spettacolo falso e NON autorizzato di Sam Holcroft, regia e traduzione italiana di Giancarlo Nicoletti.

Il 20 marzo Giusy Frallonardo, Magda Marrone e Miriam Lorusso interpreteranno Ternitti, dal romanzo di Mario Desiati, regia di Enrico Romita, raccontando emigrazione, lavoro e memoria collettiva.

La stagione si conclude il 29 aprile con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti in Buongiorno Ministro! di Jordi Galceràn, regia di Ferdinando Ceriani, una commedia surreale e divertente sulla politica italiana.

Informazioni:

Teatro Norba, Piazza della Repubblica, 10

Tel/WA: +39 375 615 7772

Email: eventiborgoconversano@gmail.com

Sito: www.pugliaculture.it