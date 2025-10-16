Capurso, autunno di cultura e iniziative: oltre 30 appuntamenti tra arte, teatro e sport

CAPURSO - Da ottobre a dicembre, Capurso propone una stagione intensa con più di 30 eventi dedicati a cittadini di tutte le età. Tra mostre, teatro, sport, memoria e iniziative sociali, l’obiettivo è promuovere cultura, condivisione e partecipazione.

Tra le novità, giovedì 23 ottobre sarà inaugurata la mostra fotografica “Là dove resiste la vita” dell’artista palestinese Fadi A. Thabet, un viaggio visivo nella quotidianità di Gaza, visitabile fino al 30 ottobre presso la Biblioteca D’Addosio.

In vista della Giornata contro la violenza sulle donne, dal 25 al 26 novembre sono previsti incontri, spettacoli teatrali e performance artistiche per sensibilizzare la comunità sul tema.

Non mancano appuntamenti tradizionali di letteratura con la rassegna Il Libro Parlante, attività sportive come Capurso in Corsa Young e momenti di solidarietà, tra cui donazioni di sangue e raccolte alimentari.

A novembre si celebrano anche i 300 anni dalla proclamazione di San Giuseppe come patrono di Capurso, con installazioni e percorsi visivi nella Biblioteca D’Addosio.

Dicembre porterà le feste con il rito della Fanoje, l’accensione dell’albero e l’apertura del Villaggio di Babbo Natale, oltre a laboratori per bambini e eventi culturali.

Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Capurso: www.comune.capurso.bari.it.