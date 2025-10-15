Rutigliano celebra il gusto con il Puglia Wine Festival 2025

RUTIGLIANO - Dal 24 al 26 ottobre 2025 Rutigliano (Ba) ospiterà la sesta edizione del “Puglia Wine Festival – Festa del Vino e dei Sapori di Puglia”, un evento dedicato a vini locali, gastronomia, cultura e intrattenimento. Organizzato dall’APS SensAzioni del Sud con la direzione artistica di Core Live Show, il festival trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico autunnale, con degustazioni, laboratori, mercatini e spettacoli per tutte le età.

Protagonisti assoluti saranno i vini pugliesi – dal Primitivo al Negroamaro, dal Nero di Troia ai bianchi e rosati – accompagnati dai piatti della tradizione locale. Tra le esperienze in programma, degustazioni di caldarroste, laboratori di pasta fresca e taralli dolci al vino, con approfondimenti culturali come il convegno “Vino è Cultura” e visite guidate alla Torre Normanna e al Presepe Artistico del maestro Vincenzo Antonelli.

La manifestazione proporrà anche spettacoli musicali serali: venerdì 24 con la pizzica di PepPopolare, sabato 25 con “La Puglia Canta Napoli” e domenica 26 con Ultima Fermata Broadway e dj set. Per le famiglie, laboratori creativi e giochi lungo le vie del centro storico.

L’evento mira a promuovere i produttori locali, valorizzare le tradizioni pugliesi e offrire un’esperienza culturale e gastronomica completa. Il festival gode del patrocinio del Comune di Rutigliano, della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.

Informazioni e programma completo sulle pagine social ufficiali del Puglia Wine Festival.



