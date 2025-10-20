Carenza idrica, da oggi scattano le restrizioni di Acquedotto Pugliese: pressione ridotta e possibili disagi
BARI – Da oggi entrano in vigore le restrizioni disposte da Acquedotto Pugliese (AQP) per fronteggiare la grave carenza idrica che sta interessando la regione. Le riserve d’acqua attualmente disponibili saranno sufficienti solo fino a gennaio, rendendo necessario un contenimento immediato dei consumi in attesa di nuove piogge, soprattutto nelle aree più critiche del Foggiano e della Basilicata.
AQP ha annunciato una riduzione della pressione nella rete idrica, misura che potrà causare disagi agli utenti, in particolare nelle abitazioni prive di autoclave, dove l’acqua potrebbe arrivare con difficoltà o mancare del tutto in alcune fasce orarie.
L’azienda invita i cittadini a dotarsi di autoclave e, soprattutto, a risparmiare acqua, adottando comportamenti virtuosi e responsabili “a beneficio di tutti”.
Se la situazione dovesse peggiorare e le precipitazioni tardassero ad arrivare, AQP non esclude la possibilità di introdurre restrizioni più rigide, come turnazioni nell’erogazione dell’acqua.