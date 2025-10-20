Casper Ruud trionfa a Stoccolma: battuto Humbert in finale, è il 14° titolo in carriera
FRANCESCO LOIACONO – Il norvegese Casper Ruud conquista il titolo dell’ATP 250 di Stoccolma, imponendosi in finale sul francese Ugo Humbert con un netto 6-2, 6-3. Per Ruud si tratta del 14° titolo in carriera e del secondo successo del 2025, dopo la vittoria nel Masters 1000 di Madrid.
In semifinale, Humbert aveva superato Holger Rune, costretto al ritiro nel secondo set sul 2-2 a causa di una rottura completa del tendine d’Achille, dopo aver vinto il primo parziale 6-4. Un infortunio grave per il tennista danese, che dovrà restare fermo per circa otto mesi.
Nell’altra semifinale, Ruud aveva battuto Denis Shapovalov con il punteggio di 6-4, 6-3, confermando l’ottimo stato di forma mostrato nel corso della settimana.
Nel torneo di doppio, vittoria per la coppia formata dall’austriaco Alexander Erler e dall’americano Robert Galloway, che si è imposta in finale 6-3, 6-2 contro Vasil Kirkov (USA) e Bart Stevens (Paesi Bassi).
Con questo trionfo, Casper Ruud consolida la propria posizione tra i migliori giocatori del circuito ATP e guarda con fiducia alla parte finale della stagione.