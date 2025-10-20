Casper Ruud trionfa a Stoccolma: battuto Humbert in finale, è il 14° titolo in carriera

FRANCESCO LOIACONO – Il norvegeseconquista il titolo dell’, imponendosi in finale sul francesecon un netto. Per Ruud si tratta dele del, dopo la vittoria nel

In semifinale, Humbert aveva superato Holger Rune, costretto al ritiro nel secondo set sul 2-2 a causa di una rottura completa del tendine d’Achille, dopo aver vinto il primo parziale 6-4. Un infortunio grave per il tennista danese, che dovrà restare fermo per circa otto mesi.

Nell’altra semifinale, Ruud aveva battuto Denis Shapovalov con il punteggio di 6-4, 6-3, confermando l’ottimo stato di forma mostrato nel corso della settimana.

Nel torneo di doppio, vittoria per la coppia formata dall’austriaco Alexander Erler e dall’americano Robert Galloway, che si è imposta in finale 6-3, 6-2 contro Vasil Kirkov (USA) e Bart Stevens (Paesi Bassi).

Con questo trionfo, Casper Ruud consolida la propria posizione tra i migliori giocatori del circuito ATP e guarda con fiducia alla parte finale della stagione.