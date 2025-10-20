🎶 La musica pugliese protagonista al Womex 2025 in Finlandia

La musica pugliese torna sotto i riflettori internazionali al Womex 2025, la più importante fiera musicale europea, che quest’anno si svolgerà a Tampere, in Finlandia, dal 22 al 26 ottobre. L’evento, che ogni anno riunisce oltre 20mila delegati provenienti da tutto il mondo, vedrà la partecipazione di Puglia Culture, nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto realizzato in collaborazione con Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale.

La delegazione pugliese parteciperà all’interno dello stand collettivo Italy@Womex25, coordinato e finanziato da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Assomusica, Italian World Beat, Emilia-Romagna Music Commission, Italian World Music Network, Sicily Music Conference e Puglia Culture.

Tra gli operatori e artisti presenti: ARRA Produzioni Mediterranee, Manigold, Kalàscima, Mezzotono, Asteria Space, Canzoniere Grecanico Salentino, I MAKE, Django Music, Linfa, Ludwig Sound Booking Agency e lo staff di Puglia Sounds.

🎶 Lo showcase degli Yaràkä

Momento clou della partecipazione pugliese sarà lo showcase del gruppo tarantino Yaràkä, in programma venerdì 24 ottobre alle 14.15 al Tampere Hall.

Nato nel 2015, il trio composto da Gianni Sciambarruto, Virginia Pavone e Simone Carrino esplora le radici multietniche e le sonorità del Sud Italia, intrecciando ritmi africani, influenze mediterranee e dialetto tarantino. Con il loro progetto “Curannera” (etichetta Zero Nove Nove), gli Yaràkä propongono un viaggio musicale tra tradizione e modernità, riscoprendo la ritualità e l’identità popolare attraverso un linguaggio sonoro fortemente simbolico e ancestrale.

La band racconta Taranto come crocevia di culture e civiltà, un luogo dove il mare ha sempre rappresentato un ponte tra mondi diversi. Il nome Yaràkä, che in lingua tupi-guaraní unisce i quattro elementi naturali — acqua, aria, fuoco e terra —, riflette la loro filosofia artistica fondata sull’armonia tra uomo e natura.

🎧 Promozione e innovazione

Anche quest’anno Puglia Sounds ha realizzato materiali promozionali dedicati, distribuiti ai delegati internazionali per valorizzare la scena musicale regionale e i festival pugliesi del circuito world.

Grazie alla collaborazione con ARTI Puglia, saranno inoltre presenti al Womex alcuni operatori del progetto Luoghi Comuni, iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, che seguiranno le attività in diretta e produrranno interviste, podcast e contenuti multimediali trasmessi sul sito pugliasounds.it, sul blog di Luoghi Comuni e sulle web radio Inext Radio, Rare Tracce, AltreMenti, RUTTS, In Punta di Tacco, Podcap 73100 e AWA.