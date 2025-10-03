Carlo Verdone riceverà la Laurea Honoris Causa in Medicina e Chirurgia all’Università di Bari

BARI - L’Università di Bari conferirà la Laurea Honoris Causa in Medicina e Chirurgia all’attore e regista romano Carlo Verdone. La cerimonia si terrà domenica 5 ottobre al Teatro Petruzzelli a partire dalle 18, in occasione dell’inaugurazione del 127º Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia.

La laurea sarà assegnata dal neo rettore di Uniba, Roberto Bellotti, mentre il dispositivo del conferimento sarà letto dal professor Francesco Giorgino. La Laudatio sarà pronunciata da Mario Testini e Ugo Boggi, rispettivamente professori di Chirurgia generale di Uniba e dell’Università di Pisa.

Carlo Verdone terrà la sua Lectio Magistralis dal titolo “Carlo Verdone, un medico mancato… fino a ieri”.