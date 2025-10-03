Ostuni proclama il lutto cittadino per la tragica scomparsa di Oronzo Epifani

OSTUNI - L’Amministrazione comunale di Ostuni ha espresso profondo cordoglio per la morte di Oronzo Epifani, travolto dal violento nubifragio che ha colpito il territorio nella giornata di ieri. Durante l’ondata di maltempo, Epifani è stato trascinato dalla forza dell’acqua e, dopo ore di intense ricerche, è stato ritrovato privo di vita nella mattinata odierna.

In segno di partecipazione al dolore della famiglia e dell’intera comunità, la Giunta Comunale ha deliberato il lutto cittadino per il giorno delle esequie, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici e l’invito alla cittadinanza a unirsi al raccoglimento. I funerali si svolgeranno domani, sabato 4 ottobre, alle 15:30 nella Chiesa dei S.S. Medici.

“Una notizia che scuote l’intera comunità”, ha dichiarato il sindaco Angelo Pomes. “Alla sua famiglia, ai suoi cari, agli amici e ai colleghi va la nostra vicinanza. In segno di cordoglio abbiamo proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato incessantemente alle ricerche: volontari, soccorritori, vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine, che hanno dimostrato coraggio e altruismo in condizioni difficili”.