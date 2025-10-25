Sergio Blasi, apertura comitato elettorale a Galatina



GALATINA (LE) - Domenica 26 ottobre alle 17 a Galatina in Via D'Enghien 113, Sergio Blasi aprirà il primo dei suoi comitati elettorali. Sarà l'occasione per un incontro pubblico con militanti e sostenitori e aperto a tutti i cittadini, nel quale Blasi ribadirà le ragioni del suo impegno in questa campagna elettorale e le sue proposte per il governo della Regione Puglia nei prossimi anni.





Nelle prossime settimane i comitati diventeranno punti di riferimento organizzativi per militanti e sostenitori: luoghi dove trovare materiali informativi, conoscere il programma e incontrare direttamente il candidato.





Da lunedì sarà aperto al pubblico il comitato di Lecce, in Via Lamarmora, nei pressi di Piazza Mazzini, nel quale venerdì 31 ottobre alle 18 si terrà un nuovo incontro pubblico con Blasi. Un altro comitato elettorale è già operativo a Maglie, in via Indipendenza, dove sono disponibili i materiali elettorali da impiegare nelle prossime settimane. Ed è in corso di allestimento un quarto comitato ad Alessano.





«Sento l’affetto e il supporto di tante persone per bene che credono disinteressatamente nella politica e nella sua capacità di cambiare la vita delle persone e dei territori – dichiara Blasi – ma la mia è una campagna elettorale che mi porta ogni giorno anche tra quanti si sono allontanati negli ultimi cinque anni dalla politica. Tra le persone che hanno smesso di seguire partiti e riferimenti locali perché deluse. È un lavoro paziente ma necessario. Perché penso che non potremo accontentarci, il 24 novembre, di una vittoria tra pochi, in un contesto di alto astensionismo. Dobbiamo impegnarci insieme perché non trionfino le reti di interesse ma la vittoria di Decaro sia l’espressione di una forte volontà popolare».





Oltre all’apertura dei comitati, Blasi terrà nei prossimi giorni diversi incontri pubblici. Domenica 26, dopo l’inaugurazione di Galatina, sarà alle 18 a San Cesario in Via Mazzini 165. Lunedì alle 19 a Trepuzzi, presso New Garden, alle 19. Martedì 28 incontro presso la sede del Pd di Soleto alle 18. Mercoledì alle 19 incontro presso il circolo Pd di Squinzano.