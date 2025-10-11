Casarano, bullismo razzista a scuola: quattro studenti indagati per minacce e istigazione all’odio

CASARANO – Quattro studenti, tre di 17 anni e uno di 16, sono stati iscritti nel registro degli indagati dallacon le accuse di

Secondo quanto riportato da La Repubblica Bari, i ragazzi avrebbero più volte preso di mira un loro compagno di classe, un 17enne di origini senegalesi iscritto a un liceo scientifico di Casarano, insultandolo, umiliandolo e minacciandolo con espressioni a sfondo razzista. Le vessazioni, iniziate in ambiente scolastico, sarebbero poi proseguite anche fuori dall’istituto, fino a spingere la vittima a cambiare scuola durante l’inverno scorso.

Le indagini, coordinate dalla procuratrice capo Simona Filoni e dalla sostituta Paola Guglielmi, sono state condotte dai carabinieri, che hanno identificato i presunti responsabili dopo la denuncia presentata dal ragazzo. L’udienza preliminare è stata fissata per l’8 gennaio 2026.

Il 17enne, arrivato in Italia nel 2019 con la madre e la sorella dopo essere fuggito dal Senegal, ha vissuto un percorso difficile. Durante la pandemia ha perso la madre e, dopo un periodo di instabilità familiare, è stato affidato a una comunità educativa, dove ha finalmente trovato ascolto e sostegno.

Proprio grazie al supporto degli educatori, il giovane ha trovato la forza di denunciare quanto subiva. Oggi frequenta un nuovo istituto e racconta di sentirsi accolto e valorizzato:

“Ora sono felice, i miei nuovi compagni mi vogliono bene e le insegnanti sono contente del mio impegno.”

Una vicenda che riaccende l’attenzione sulla necessità di contrastare con fermezza il razzismo e il bullismo nelle scuole, promuovendo percorsi di inclusione, rispetto e consapevolezza tra i più giovani.