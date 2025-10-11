Pippi Mellone conferma il suo mandato a Nardò fino al 2027

NARDO' – Il sindaco di Nardò,, ha annunciato ufficialmente che continuerà a guidare la città fino al 2027, rinnovando il proprio impegno con gratitudine e responsabilità verso la comunità.

In una nota, Mellone ha spiegato di aver partecipato al dibattito interno del centrodestra per la scelta del candidato alla Presidenza della Regione Puglia, sottolineando come il suo nome sia stato oggetto di un confronto leale con i vertici regionali e nazionali dei partiti. La scelta è infine ricaduta su Luigi Lobuono, al quale Mellone ha rivolto i suoi auguri e il pieno sostegno, garantendo collaborazione alla coalizione per un governo regionale attento ai bisogni dei cittadini.

Il sindaco ha espresso riconoscenza ai cittadini che gli hanno manifestato stima e fiducia, e ai vertici politici che hanno sostenuto il suo percorso, citando il Senatore Roberto e il Sottosegretario Claudio Durigon.

A quarantuno anni, con il consenso del 74,08% dei cittadini al suo primo mandato, Mellone ha definito la propria esperienza come un rinnovato impegno piuttosto che un punto di arrivo, sottolineando i risultati raggiunti con il suo gruppo di lavoro: "Abbiamo fatto molta strada e abbiamo reso Nardò una delle città meglio amministrate del Sud", ha dichiarato.

Il sindaco ha concluso rivolgendosi a tutti i candidati per la prossima campagna elettorale regionale, auspicando un confronto basato su rispetto, idee e soluzioni concrete, con l’obiettivo di mettere sempre al centro gli interessi dei pugliesi.