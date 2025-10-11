Bari, “BRAT. Ogni donna è sacra”: la mostra fotografica di Beatrice d’Abbicco alla libreria Prinz Zaum

BARI – Ultimi giorni per visitare “BRAT. Ogni donna è sacra”, la mostra fotografica personale dell’artista e scrittrice barese Beatrice d’Abbicco, esposta fino all’11 ottobre presso la libreria Prinz Zaum in via Cardassi 92. L’allestimento occupa la parete dietro il palco della libreria, dove le opere dialogano con testi esplicativi e materiali biografici sull’autrice.

L’esposizione, già presentata a gennaio durante la BIBART – Biennale Internazionale d’Arte di Bari nella rassegna Women in Art, è un progetto artistico e di ricerca “aperto”, dedicato al tema dell’identità femminile e al superamento delle dicotomie patriarcali che storicamente hanno definito le donne come “sante” o “peccatrici”.

In BRAT, Beatrice d’Abbicco intreccia sacro e profano, restituendo al femminile la propria integrità e potenza simbolica. I corpi, potenti e vulnerabili insieme, evocano un immaginario che sfida lo sguardo maschile e le convenzioni morali, per riaffermare la sacralità della donna in tutte le sue forme. Il linguaggio visivo dell’artista, influenzato dal Surrealismo, da Francesca Woodman e dai Moderni Studi Matriarcali, dialoga con le riflessioni di Simone de Beauvoir e Jude Ellison Sady Doyle sul “mostruoso femminile”.

“La blasfemia è solo apparente – spiega l’artista – e serve a smascherare gli stereotipi, restituendo equilibrio e accoglienza a ogni aspetto del femminile, anche quelli più temuti o marginalizzati.”

L’artista

Beatrice d’Abbicco (Bari, 1995) è poetessa, fotografa e pedagogista. Autrice dei libri di poesia Porpora Materiale Infiammabile (2021) e Nella guerra persa che tu chiami amore (2023), pubblicherà a novembre con Eretica Edizioni la raccolta La poesia non esiste: pro e contro di essere poeta. Laureata in Lettere Moderne e Scienze dello Spettacolo, si occupa di pedagogia, arte terapia e studi di genere, collaborando con associazioni e centri contro la violenza sulle donne. È attiva anche come divulgatrice e curatrice di eventi culturali, tra cui Oltre l’8 marzo e Poetry Experience.

📍 Mostra: “BRAT. Ogni donna è sacra”

📅 Fino all’11 ottobre 2025

📍 Libreria Prinz Zaum, via Cardassi 92, Bari

🕓 Ingresso libero – informazioni sui canali social della libreria e dell’artista (@beatrice_nel_purgatorio)