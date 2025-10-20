Serie C, girone C: il Monopoli espugna Crotone, vittorie anche per l’Altamura, ko del Cerignola
FRANCESCO LOIACONO – Nella decima giornata di andata del girone C di Serie C, il Monopoli conquista un’importante vittoria esterna battendo 1-0 il Crotone allo stadio Ezio Scida. Decisiva la rete di Scipioni al 12’ del secondo tempo, che regala tre punti ai pugliesi. Con questo successo, il Monopoli sale all’ottavo posto in classifica con 15 punti.
Sconfitta invece per l’Audace Cerignola, battuto 3-1 in casa dalla Cavese al Monterisi. I campani passano in vantaggio al 17’ con Fusco, raddoppiano al 9’ della ripresa con Sorrentino, mentre il Cerignola accorcia al 15’ con D’Orazio. Al 39’ arriva però il definitivo 3-1 firmato da Ubaldi. I gialloblù restano quattordicesimi con 10 punti, a pari merito con il Foggia.
Sorride invece l’Altamura, che supera 3-1 il Picerno allo stadio D’Angelo. I biancorossi partono forte: Simone apre le marcature al 6’, Grande raddoppia al 12’ e Silletti firma il tris al 36’. Nella ripresa, il Picerno segna il gol della bandiera al 27’ con Bocic. L’Altamura sale così all’undicesimo posto con 11 punti, insieme ad Atalanta Under 23 e Sorrento.
Nel prossimo turno, l’undicesima giornata, il Monopoli ospiterà il Giugliano domenica 25 ottobre alle 17:30 al Veneziani; il Cerignola sarà impegnato in trasferta contro il Trapani domenica 25 ottobre alle 12:30; mentre l’Altamura affronterà il Foggia venerdì 24 ottobre alle 20:30 allo Zaccheria.