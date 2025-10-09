Castellaneta: incendio doloso nel centro, arrestato giovane per vendetta amorosa

CASTELLANETA – Un giovane è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver appiccato un incendio doloso nel centro di Castellaneta. Nella notte, le fiamme hanno coinvolto l’auto di un rivale in amore, annerendo anche la facciata di un’abitazione. Solo l’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato danni più gravi.

Determinante per l’individuazione dell’autore sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che lo hanno ripreso poco prima del rogo aggirarsi intorno al veicolo con una bottiglia contenente liquido infiammabile.

Il giovane è stato rintracciato presso l’abitazione di un familiare e portato in caserma. Attualmente si trova agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori accertamenti. Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare eventuali complici.