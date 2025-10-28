Castelnuovo del Garda: 33enne uccisa a coltellate dal compagno, arrestato un connazionale

VERONA - Tragedia a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona: la 33enne brasiliana Jessica Stapazzolo Custodio de Lima è stata uccisa a coltellate dal compagno, Reis Pedroso Douglas, 41 anni, anche lui brasiliano. L’omicidio è avvenuto all’interno della loro abitazione nella notte tra sabato e domenica.

Secondo la Procura, l’uomo ha colpito la donna con un numero imprecisato ma “smisurato” di coltellate. Dopo l’aggressione, ha chiamato lui stesso i Carabinieri intorno a mezzanotte, manifestando intenti suicidi. I militari della Compagnia di Peschiera del Garda, raccolte le ammissioni, hanno scoperto il corpo senza vita della donna. Il coltello utilizzato per il delitto è stato ritrovato all’interno della sua auto.

Reis Pedroso è stato arrestato e trasferito nel carcere di Montorio di Verona. I Carabinieri stanno completando i rilievi nell’abitazione teatro dell’omicidio.

Jessica aveva già denunciato in passato il compagno per maltrattamenti, salvo poi ritirare la denuncia. A causa della situazione familiare violenta, le era stato tolto l’affidamento della figlia avuta da una precedente relazione. Circa un anno e mezzo fa, si era trasferita nell’appartamento precedentemente acquistato dall’ex compagno.

L’uomo era noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, tra cui rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza, maltrattamenti, lesioni volontarie e resistenza a pubblico ufficiale. Faceva uso di alcol e sostanze stupefacenti. La Procura contesta inoltre a Pedroso una violenza sessuale ai danni della sorella della vittima, risalente a dicembre 2024, oltre a episodi di minaccia e resistenza verso i Carabinieri intervenuti.

L’omicidio di Jessica de Lima è l’ennesima tragedia che torna a porre al centro del dibattito pubblico il tema della violenza di genere, con una vittima che aveva già cercato aiuto prima di essere brutalmente uccisa.