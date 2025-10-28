Bari, arriva “Il Circo di Illustre Feccia”: la pubblicità ribaltata in mostra a Misia Arte

BARI - La Galleria d’Arte Misia Arte di Bari inaugura giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 18.00 la mostra, dedicata all’artista Illustre Feccia, figura di spicco nel panorama del subvertising.

La mostra presenta opere inedite che conducono il pubblico in un percorso tra desideri e contraddizioni del nostro tempo, trasformando la pubblicità in uno spettacolo visivo ribaltato, decostruito e reinterpretato con un linguaggio artistico provocatorio, critico e contemporaneo.

Attivo da anni nel contesto dell’arte, Illustre Feccia porta la sua ricerca dalle strade alle principali gallerie italiane e internazionali, creando un dialogo diretto con il pubblico. La galleria si trasforma in uno spazio in cui l’arte diventa esercizio di libertà, spettacolo e dissacrazione.

L’ingresso all’evento è libero. La mostra rientra nella programmazione della galleria dedicata ai linguaggi contemporanei e offre l’opportunità di confrontarsi con una delle voci più originali e irriverenti dell’arte attuale.

Informazioni:

Sede: Galleria MISIA ARTE GALLERY, via N. Putignani 153, Bari

Tel: 328 014 3914 | 347 433 1290

Email: misiaarte@gmail.com

Web: www.misiaarte.it

Social: FB: Misia Arte Gallery | IG: Misia Arte Bari