Bari, arriva “Il Circo di Illustre Feccia”: la pubblicità ribaltata in mostra a Misia Arte
BARI - La Galleria d’Arte Misia Arte di Bari inaugura giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 18.00 la mostra “Il Circo di Illustre Feccia: Brand Desires and Brand Disasters”, dedicata all’artista Illustre Feccia, figura di spicco nel panorama del subvertising.
La mostra presenta opere inedite che conducono il pubblico in un percorso tra desideri e contraddizioni del nostro tempo, trasformando la pubblicità in uno spettacolo visivo ribaltato, decostruito e reinterpretato con un linguaggio artistico provocatorio, critico e contemporaneo.
Attivo da anni nel contesto dell’arte, Illustre Feccia porta la sua ricerca dalle strade alle principali gallerie italiane e internazionali, creando un dialogo diretto con il pubblico. La galleria si trasforma in uno spazio in cui l’arte diventa esercizio di libertà, spettacolo e dissacrazione.
L’ingresso all’evento è libero. La mostra rientra nella programmazione della galleria dedicata ai linguaggi contemporanei e offre l’opportunità di confrontarsi con una delle voci più originali e irriverenti dell’arte attuale.
Informazioni:
Sede: Galleria MISIA ARTE GALLERY, via N. Putignani 153, Bari
Tel: 328 014 3914 | 347 433 1290
Email: misiaarte@gmail.com
Web: www.misiaarte.it
Social: FB: Misia Arte Gallery | IG: Misia Arte Bari