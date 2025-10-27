CDS Giovanili Puglia 2025: APS Due Mondi protagonista con due scudetti e un secondo posto

MOLFETTA – Si sono concluse a Molfetta le gare dei Campionati di Società Giovanili 2025 per le categorie Ragazzi/e (U14) e Cadetti/e (U16), assegnando gli scudetti regionali con una formula innovativa che ha reso le classifiche sempre più avvincenti.

Nella categoria U14 maschile, l’APS Due Mondi di San Pietro In Lama ha conquistato lo scudetto con 280 punti, davanti a Saracenatletica (269 punti) e Polisportiva Paolo Sasso (267 punti). Tra le ragazze U14, il successo è andato alla ASD Atletica Tommaso Assi Trani (280 punti), con APS Due Mondi seconda (269 punti) e Cus Bari terzo (262 punti).

Nella categoria U16 maschile, a prevalere è stata Saracenatletica con 398 punti, seguita da Us Foggia SNA a un solo punto di distanza (397 punti). Tra le cadette U16, APS Due Mondi ha conquistato lo scudetto con 395 punti, davanti ad Atl. Taviano 97 Onlus (386 punti) e Imperiali Atletica Francavilla Fontana (374 punti).

Grande protagonista individuale Michele Delcuratolo (Officina Atletica 2010), che ha stabilito il nuovo record regionale U16 nel lancio del martello da 4 kg con 68,77 metri. Ottime prestazioni anche di Marco Melillo (Us Foggia SNA) nel giavellotto 600 g a 51,69 m e Luigi Giambattista (Us Foggia SNA) nei 300 hs con 40,75 secondi.

Tutti i risultati sono disponibili sul sito Fidal Puglia: Classifiche e risultati

Giuseppe Disabato firma il nuovo primato italiano U20 nei 20 km di marcia ad Alessandria

Alessandria, 27 ottobre 2025 – Continua la stagione straordinaria del marciatore pugliese Giuseppe Disabato, che nella quinta prova dei Campionati di Società di marcia ad Alessandria ha stabilito la migliore prestazione italiana U20 nei 20 km con 1h22:39, migliorando il precedente primato personale (1h23:01).

Disabato, cresciuto con l’Amatori Atletica Acquaviva e tesserato per le Fiamme Gialle, ha percorso la seconda metà della gara sotto i quattro minuti al km, precedendo i cinesi Song Zhaohe e Long Zhengyin (entrambi 1h22:49).

Doppietta cinese al femminile: Pang Liping (Nissolino Sport) ha vinto su Baima Zhuoma (Giovani Atleti Bari 1969), con Martina Sciannamea (Polisportiva Tethys Chieti) terza a 1h36:51.

Risultati completi disponibili su Fidal: Classifiche e risultati