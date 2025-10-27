Torna l’Ocean Film Festival World Tour in Italia: Bari ospita la nona edizione

BARI – La nona edizione dell’Ocean Film Festival World Tour arriva in Italia con una selezione dei migliori film internazionali dedicati al mare. Dal 14 ottobre al 17 novembre 2025, il tour attraverserà 20 città italiane, tra cui Lombardia, Puglia, Friuli e Sardegna, con nuove tappe a Pescara, Ancona e Como.

Organizzato da Itaca The Outdoor Community, il festival celebra l’oceano in tutte le sue forme, tra avventura, esplorazione, sport acquatici, fauna marina e tematiche ambientali. Il pubblico potrà immergersi in storie vere e immagini spettacolari capaci di emozionare e sensibilizzare, unendo sportivi, viaggiatori, appassionati di natura, famiglie, studenti e educatori ambientali.

A Bari, l’appuntamento è previsto martedì 28 ottobre allo spazio Anchecinema alle 20.30, con facilitatore l’ecologo e divulgatore scientifico Stefano Bellomo. Tra gli ospiti presenti Carmelo Fanizza, fondatore di Jonian Dolphin Conservation, e Tamara Lazic, biologa marina e ricercatrice dell’Università degli Studi di Bari.

La selezione prevede sette corti e mediometraggi che porteranno il pubblico in un viaggio tra grotte sommerse, coste remote, spiagge in rinascita e onde spettacolari, affrontando temi come memoria, identità, resilienza, impatto ambientale e libertà. Il festival è parte di un network internazionale nato in Australia e oggi diffuso in oltre 14 Paesi, celebrando la bellezza e la forza dell’oceano attraverso storie autentiche di chi lo esplora, lo protegge e lo ama.