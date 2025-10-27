Regionali Puglia 2025: domani sera il primo confronto tv tra Decaro e Lobuono
BARI – Si accende la sfida elettorale per la presidenza della Regione Puglia. Domani, martedì 28 ottobre, alle ore 21.30, su Telenorba (canale 10) e in streaming su norbaonline.it, andrà in onda il primo faccia a faccia tra i due principali candidati: Antonio Decaro, per il centrosinistra, e Luigi Lobuono, espressione del centrodestra.
L’appuntamento speciale di “Aspettando Votofinish” sarà condotto da Antonio Procacci, con la partecipazione del direttore del TgNorba Domenico Castellaneta. Durante la trasmissione, i candidati presenteranno programmi, priorità e visioni per il futuro della Puglia, rispondendo anche alle domande dei direttori dei principali quotidiani regionali.
Il confronto arriva a pochi giorni dalla chiusura della presentazione delle liste elettorali, segnate da trattative e tensioni interne nei due schieramenti. Dopo settimane di schermaglie a distanza, domani sera il dibattito entrerà nel vivo, offrendo agli elettori un’occasione unica per valutare direttamente i progetti dei due aspiranti governatori.
Due percorsi diversi, due visioni contrapposte, un unico obiettivo: convincere i pugliesi a scegliere la propria idea di futuro. La risposta comincerà a delinearsi domani alle 21.30 su Telenorba.