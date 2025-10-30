Centrodestra contro sindaca di Andria, De Santis (PD): “Accuse ingiuste e costruite ad arte”

ANDRIA – Si accende il confronto politico nella città federiciana. Dopo le recenti critiche del centrodestra alla sindaca, interviene il Partito Democratico a difesa della prima cittadina.

La consigliera De Santis (PD) parla di “accuse ingiuste, pensate e diffuse ad arte, dopo tre giorni, per continuare nella solita disciplina in cui quelle forze politiche primeggiano: criticare qualsiasi cosa la sindaca faccia o dica”.

“Cara sindaca – prosegue De Santis – l’opposizione ti teme. In questi anni Giovanna Bruno ha risollevato le sorti di Andria e i cittadini e le cittadine questo lo sanno bene. La sua ricandidatura non è gradita a chi aveva probabilmente immaginato altro”.

E ancora: “Non dovete temere le sue T-shirt ma quello che fa ogni giorno per la città, con la sua presenza, il suo impegno, la sua abnegazione. Questa è l’unica casacca che Giovanna indossa fin dal primo giorno del suo mandato, non ne ha altre”.