Cerignola, appello del Vescovo per Gennaro Fiscarelli, scomparso da un anno

CERIGNOLA - A Cerignola, Monsignor Fabio Ciollaro ha lanciato un appello durante la celebrazione in onore della Santa Patrona: “Chi sa qualcosa aiuti questa mamma, anche in forma anonima”. Il riferimento è a Gennaro Fiscarelli, 32 anni, scomparso la sera del 5 ottobre dello scorso anno dopo essere uscito di casa con amici. La sua auto e il telefono cellulare furono ritrovati carbonizzati in una zona isolata a circa tre chilometri da casa.

La madre, Giuseppina Di Biase, teme che Gennaro non sia più in vita e chiede di poter ritrovare almeno il corpo del figlio per avere un luogo dove piangerlo, convinta che qualcuno lo abbia tradito e che non sarebbe mai andato da solo in campagna.