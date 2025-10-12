“CamminiAmo per la salute”: oltre 1.500 partecipanti alla camminata dell’IRCCS De Bellis

CASTELLANA GROTTE - Un’onda di entusiasmo ha accolto la tradizionale camminata non competitiva “CamminiAmo per la salute”, organizzata dall’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte, con il patrocinio di Regione Puglia e Ministero della Salute. Oltre 1.500 cittadini e famiglie hanno percorso 7,5 km tra i suggestivi paesaggi della via degli ulivi, promuovendo stili di vita sani e consapevoli.

Il direttore scientifico, prof. Gianluigi Giannelli, ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della corretta alimentazione nella riduzione del rischio di malattie croniche. Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente del CIV, dott. Enzo Delvecchio, e dal commissario straordinario dell’Istituto, avv. Luigi Fruscio, che hanno evidenziato il forte legame tra l’IRCCS e il territorio.

L’iniziativa, priva di fini di lucro, ha distribuito magliette, teli e sacche personalizzate con messaggi di prevenzione e ricerca, trasformando una semplice camminata in un momento di educazione alla salute pubblica.