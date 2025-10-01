Champions League, Villarreal-Juventus 2-2: Renato Veiga salva i padroni di casa al 90’

Proprio lui, l’ex Renato Veiga, ha firmato il gol del pareggio al 90’, regalando al Villarreal un 2-2 contro la Juventus nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Un risultato che, alla luce di quanto visto in campo, può considerarsi giusto, nonostante il grande secondo tempo dei bianconeri.

La partita si era messa subito in salita per la squadra di Tudor: al 15’ Cabal è costretto a uscire per infortunio e pochi minuti dopo i padroni di casa passano in vantaggio con Mikautadze. Il giovane attaccante riceve l’imbucata di Parejo, vince un contrasto con Cambiaso al limite e trafigge Perin al volo sul tocco di ritorno di Pépé. Pedraza sfiora il raddoppio colpendo un palo, ma la Juventus reagisce subito: Tenas compie due interventi decisivi, prima su McKennie di testa e poi su un diagonale di Yildiz. Prima dell’intervallo, Buchanan ha l’occasione del possibile 2-0 da pochi metri, ma Perin si supera con un miracoloso tuffo.

Nella ripresa, Tudor inserisce Conceiçao al posto di Koopmeiners e la Juve sfiora subito il pareggio: Jonathan David spreca da mezzo metro un cross da destra del portoghese. Il gol arriva comunque al 49’, quando Gatti realizza una spettacolare rovesciata sugli sviluppi di una rimessa laterale prolungata da Kelly. Poco dopo, Conceiçao firma il sorpasso: l’errore di Dani Parejo, con un retropassaggio sbagliato, diventa un assist per il portoghese che batte Tenas in uscita.

Il Villarreal non molla e continua a creare occasioni, con David che colpisce una traversa e Oluwaseyi che non sfrutta una grande chance. Alla fine, proprio Renato Veiga pareggia i conti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, fissando il punteggio sul definitivo 2-2.

Con questo risultato, la Juventus sale a quota 2 punti in due partite, rimanendo ai margini della zona qualificazione ai playoff. Il Villarreal, invece, resta a 1 punto, al momento fuori dalla corsa per la fase successiva.