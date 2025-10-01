Policoro, auto del sindaco Enrico Bianco si ribalta sulla Basentana: nessuna conseguenza grave

POLICORO – Momenti di paura, ma per fortuna senza gravi conseguenze, per Enrico Bianco, sindaco di Policoro, coinvolto questa sera in un incidente stradale insieme a sua moglie. L’automobile del primo cittadino si è ribaltata sulla strada statale “Basentana”, ma entrambi sono rimasti illesi, riportando solo qualche ferita lieve.

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Matera, del Distaccamento di Ferrandina, è avvenuto intorno alle 21:20 al chilometro 65+500 della statale. I pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo e prestato assistenza ai due occupanti. Sul posto erano presenti anche i sanitari del 118 per i controlli di rito e la Polizia Stradale per gestire la viabilità e ricostruire l’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, il ribaltamento sarebbe stato causato dalle avverse condizioni meteorologiche, che hanno reso la carreggiata scivolosa. Nonostante la dinamica spaventosa, il pronto intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi ha permesso di evitare conseguenze gravi.