Cinema, addio a Remo Girone: l'attore che ha segnato un'epoca





Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la scomparsa di Remo Girone, un grande attore di cinema e teatro. Girone è morto oggi 3 ottobre 2025 all'età di 76 anni nella sua casa di Monaco, dove viveva con la moglie Vittoria.





Tano Cariddi é stato il suo ruolo più iconico, nella serie TV "La Piovra", che lo ha reso un volto noto e temuto della televisione italiana.





Tra le collaborazioni prestigiose, ha lavorato con registi come Ettore Scola, Andrea Molaioli e Peter Greenaway, dimostrando la sua versatilità e talento.





Recentemente ha partecipato a commedie come "Ma cosa ci dice il cervello" e a produzioni hollywoodiane come "Le Mans '66 - La grande sfida" e "The Equalizer 3 - Senza tregua".





La sua interpretazione di Tano Cariddi, però, resterà impressa nella memoria collettiva, grazie alla sua figura austera e allo sguardo glaciale che ha saputo rendere icastico. Il mondo dello spettacolo italiano piange la perdita di un grande attore e di un artista che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema e del teatro italiano.