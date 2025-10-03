Polignano a Mare, onde imponenti travolgono la scogliera: lo scatto mozzafiato di Giovanni Barnaba

ph_Giovanni Barnaba

POLIGNANO A MARE - Polignano a Mare ancora una volta si conferma regina di scenari spettacolari, questa volta grazie alla forza del mare in tempesta. Il maltempo che nelle ultime ore ha attraversato la Puglia ha colpito anche la città costiera, offrendo immagini di grande suggestione e imponenza.

Il fotografo Giovanni Barnaba ha immortalato un momento straordinario: le onde, spinte dalla furia del vento, si infrangono contro le pareti rocciose di Lama Monachile, arrivando a travolgere le case costruite a picco sulla scogliera. Uno scatto che racconta, con forza e poesia, l’eterno dialogo tra uomo e natura.

“La natura è uno spettacolo incredibile – commenta Barnaba – non c’è nulla di più rigenerante che osservare paesaggi mozzafiato o godersi la quiete di alcuni scenari”.

L’immagine, condivisa sui social, sta facendo il giro del web, suscitando meraviglia e ammirazione. In tanti sottolineano come lo scatto riesca a trasmettere non solo la potenza del mare, ma anche la fragilità e la bellezza dell’abitare a ridosso di un paesaggio così unico.

Polignano a Mare, con le sue case bianche affacciate sul blu e le scogliere a picco, si conferma dunque un luogo capace di sorprendere in ogni stagione: in estate con la sua luminosità mediterranea, e d’inverno con la spettacolarità di scenari naturali che lasciano senza fiato.