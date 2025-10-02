Colamussi smentisce la candidatura a Presidente della Regione Puglia

BARI – Matteo Colamussi,, ha smentito le voci sulla sua possibile candidatura alla

“Apprendo con stupore, da alcuni quotidiani locali pugliesi, che viene ipotizzata una mia candidatura – ha dichiarato Colamussi –. Tale ipotesi è destituita di ogni fondamento. Da marzo scorso sono stato chiamato alla guida di FS Sistemi Urbani, dove intendo continuare a lavorare con impegno e passione per portare a compimento i numerosi ed importanti progetti in corso nell’esclusivo interesse del Gruppo FS”.