Colamussi smentisce la candidatura a Presidente della Regione Puglia
BARI – Matteo Colamussi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Sistemi Urbani, ha smentito le voci sulla sua possibile candidatura alla Presidenza della Regione Puglia.
“Apprendo con stupore, da alcuni quotidiani locali pugliesi, che viene ipotizzata una mia candidatura – ha dichiarato Colamussi –. Tale ipotesi è destituita di ogni fondamento. Da marzo scorso sono stato chiamato alla guida di FS Sistemi Urbani, dove intendo continuare a lavorare con impegno e passione per portare a compimento i numerosi ed importanti progetti in corso nell’esclusivo interesse del Gruppo FS”.
