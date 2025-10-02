Martina Franca, incidente sulla SP 58: lievi feriti e traffico ripristinato

MARTINA FRANCA – Un incidente stradale si è verificato ieri intorno alle 13:00 sulla, nei pressi dell’intersezione con Via Chiancaro, in condizioni di pioggia battente.

Lo scontro ha coinvolto due veicoli, un’Audi A4 e una Citroën C3 Picasso, entrambi rimasti gravemente danneggiati. Fortunatamente, le conseguenze per gli occupanti sono state contenute: il conducente dell’Audi ha riportato lievi ferite, mentre l’automobilista alla guida della Citroën è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e per gestire la viabilità. Successivamente, la ditta Pissta ha provveduto alla pulizia del manto stradale dai detriti e dai liquidi dispersi, permettendo il ripristino della normale circolazione.