Granfondo Ciclistica dei Trapiantati: tappa al Policlinico di Bari

BARI – È ripartita questa mattina dalla 19ª edizione della, diretta verso Barletta e con arrivo finale a Foggia previsto per venerdì 3 ottobre.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Amici del Trapianto di Fegato OdV di Bergamo in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, coinvolge ciclisti trapiantati d’organo, volontari e accompagnatori in un tour non competitivo lungo le province pugliesi.

A Bari, i partecipanti sono stati accolti dal direttore sanitario del Policlinico, Danny Sivo, e dal coordinatore del centro trapianti, Loreto Gesualdo, insieme alle equipe delle unità operative di fegato, rene e cuore.

La carovana comprende 24 persone, tra cui 8 trapiantati, 13 ciclisti (6 trapiantati di cuore, fegato e midollo), 11 volontari, con il direttore sportivo Diego Vezzoli e il responsabile sanitario Mariangelo Cossolini.

Durante il percorso, ogni mattina gli atleti incontrano studenti e docenti, mentre nel pomeriggio sono previsti momenti di confronto con le comunità locali e le istituzioni sanitarie.