Colpo notturno a Torre San Giovanni: esplosione di due bancomat

LECCE – Nuovo colpo della cosiddetta “banda della marmotta” nel Salento. Intorno alle 3:30 della notte, quattro o cinque malviventi con il volto coperto hanno fatto esplodere due sportelli bancomat della Banca Popolare Pugliese, all’interno di un immobile comunale di via Giano Bifronte, che ospita anche l’ufficio turistico e il presidio sanitario estivo.

I ladri hanno utilizzato un ordigno artigianale per asportare le casseforti, con un bottino di circa 5.000 euro, poi sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda bianca. Sul posto sono intervenuti carabinieri e artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini di videosorveglianza per ricostruire il percorso di fuga. Non si esclude che si tratti della stessa banda che ha colpito nelle ultime notti anche a Presicce-Acquarica e in altri comuni della provincia di Lecce.