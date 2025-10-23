Morto in carcere a Torino: indagati ignoti per omicidio colposo

TORINO – La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta sulla morte di Francesco De Leo, 51enne di Brindisi affetto da grave obesità (oltre 265 chili) e diabete, deceduto nel carcere delle Vallette. De Leo, condannato per truffa, era rimasto a lungo ricoverato all’ospedale di Cuneo in attesa di una struttura idonea per scontare la pena.

Secondo quanto denunciato, l’uomo era costretto a restare disteso 24 ore su 24 su un materasso inadeguato alle sue condizioni. L’ipotesi di reato su cui indagano i magistrati torinesi è “omicidio colposo” contro ignoti. Sul corpo di De Leo sarà eseguita l’autopsia.