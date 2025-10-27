Il Puglia Wine Festival 2025 chiude con numeri da record: oltre 18mila visitatori a Rutigliano

RUTIGLIANO – Si è conclusa con grande successo la sesta edizione del Puglia Wine Festival – Festa del Vino e dei Sapori di Puglia, che dal 24 al 26 ottobre ha animato il centro storico di Rutigliano con tre giornate dedicate alla cultura enogastronomica, alla musica e all’artigianato. L’evento, organizzato dall’APS SensAzioni del Sud con la direzione artistica di Core Live Show e il patrocinio del Comune di Rutigliano, del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari, ha registrato circa 18.000 presenze, con una crescita tra il 15 e il 20% rispetto all’edizione 2024.

La manifestazione ha visto la partecipazione di 16 espositori gastronomici e 12 cantine provenienti da diverse province pugliesi, con oltre 1.000 litri di vino serviti e 500 chilogrammi di castagne distribuiti grazie all’Associazione Amici della Castagna. Il festival ha inoltre offerto due aree spettacolo e sei show musicali, mentre le iniziative collaterali hanno coinvolto visitatori nelle visite guidate alla Torre Normanna, nella mostra fotografica sulla Grande Guerra e nelle esposizioni artistiche allestite nel centro storico.

Protagonisti del festival sono stati i vini pugliesi, dal Primitivo al Negroamaro, dal Nero di Troia ai bianchi e rosati locali, accompagnati da piatti tipici preparati da chef e produttori artigianali. Ampio spazio è stato dato anche ai laboratori esperienziali sulla tradizione culinaria, tra cui “Alla scoperta del Grano Buono di Rutigliano” e le dimostrazioni di Nunzia, la pastaia di Bari Vecchia, dedicata alle orecchiette fatte a mano.

Sul piano della comunicazione, il Puglia Wine Festival ha raggiunto oltre 150.000 visualizzazioni sui social e una significativa copertura mediatica regionale e nazionale, consolidando la propria identità come evento di promozione del territorio.“Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto con l’edizione 2025 del Puglia Wine Festival – ha dichiarato Manola Gungolo, presidente dell’APS SensAzioni del Sud – L’entusiasmo dei visitatori e la qualità delle proposte confermano il valore del lavoro di squadra che portiamo avanti da anni. Ringraziamo la Regione Puglia, il Comune di Rutigliano, la Camera di Commercio di Bari, tutti gli sponsor, le associazioni, le cantine e gli espositori che hanno reso possibile questo successo.”Gabriele Corianò, direttore artistico del festival, ha sottolineato l’importanza della manifestazione come occasione di valorizzazione delle produzioni locali e di aggregazione culturale: “Il festival cresce ogni anno e si conferma evento identitario per l’intera Puglia. Per l’edizione 2026, in programma il 24 e 25 ottobre, puntiamo a consolidare ulteriormente la rete di collaborazioni e ad ampliare il programma con convegni e approfondimenti scientifici. Presto comunicheremo anche la nuova location, con diversi comuni pugliesi già interessati a ospitare la manifestazione.”L’edizione 2025 del Puglia Wine Festival conferma così il proprio ruolo come evento di riferimento per la promozione del territorio pugliese, unendo tradizione, cultura e gastronomia in un’esperienza unica per visitatori e operatori del settore.