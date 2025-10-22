Comunità Energetiche Rinnovabili, prorogato al 16 gennaio 2026 il termine per la presentazione delle candidature
BARI – È stato prorogato alle ore 12:00 del 16 gennaio 2026 il termine per la presentazione delle candidature relative all’Avviso Pubblico di selezione di proposte progettuali per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), iniziativa promossa dalla Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica.
L’avviso, con una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Azione 2.3, Sub-azione 2.3.1, sostiene progetti finalizzati alla produzione, condivisione e consumo locale di energia da fonti rinnovabili, senza scopo di lucro e con un impatto positivo sulla lotta alla povertà energetica.
Possono partecipare gli Enti Territoriali della Regione Puglia, gli Enti del Terzo Settore e le Cooperative di Comunità costituite da almeno tre anni e con sede legale in Puglia. Le CER dovranno essere costituite entro sei mesi dalla concessione del contributo e potranno includere come membri tutti i soggetti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 199/2021.
I contributi potranno coprire studi di pre-fattibilità tecnico-economica, attività di sensibilizzazione e comunicazione, oltre a spese amministrative, legali e notarili legate all’avvio delle comunità energetiche. Le candidature saranno valutate con procedura a sportello.
L’avviso completo è disponibile sul portale della Regione Puglia:
🔗 https://regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/avvisocer