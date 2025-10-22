Comunità Energetiche Rinnovabili, prorogato al 16 gennaio 2026 il termine per la presentazione delle candidature

BARI – È stato prorogato alleil termine per la presentazione delle candidature relative all’, iniziativa promossa dalla

L’avviso, con una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Azione 2.3, Sub-azione 2.3.1, sostiene progetti finalizzati alla produzione, condivisione e consumo locale di energia da fonti rinnovabili, senza scopo di lucro e con un impatto positivo sulla lotta alla povertà energetica.

Possono partecipare gli Enti Territoriali della Regione Puglia, gli Enti del Terzo Settore e le Cooperative di Comunità costituite da almeno tre anni e con sede legale in Puglia. Le CER dovranno essere costituite entro sei mesi dalla concessione del contributo e potranno includere come membri tutti i soggetti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 199/2021.

I contributi potranno coprire studi di pre-fattibilità tecnico-economica, attività di sensibilizzazione e comunicazione, oltre a spese amministrative, legali e notarili legate all’avvio delle comunità energetiche. Le candidature saranno valutate con procedura a sportello.

L’avviso completo è disponibile sul portale della Regione Puglia:

🔗 https://regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/avvisocer